Griekse begroting moet nog 42 jaar in de pas lopen

Griekenland moet na acht jaar weer op eigen benen staan. Europa haalt het noodinfuus eraf, maar blijft het land nauwlettend in de gaten houden. Tot 2060 moet de Griekse begroting primaire overschotten boeken die volgens economen onhaalbaar zijn. Is de volgende Griekse crisis al in de maak?