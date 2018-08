Griekenland krijgt rente terug van Duitsers

Sinds 2010 hebben de Duitsers 2,9 miljard euro verdiend aan de opgekochte obligaties en leningen, zo bleek eerder uit een parlementaire vraag van de Duitse groenen. Vooral aan de obligaties die werden opgekocht in het kader van het Securities Market Programme (SMP) - een opkoopprogramma van Grieks schuldpapier - verdiende de Duitse centrale bank geld.

De Griekse krant Ta Néa vroeg de Duitse minister van Financiën Olaf Scholz of Berlijn één van de grote begunstigden is gebleken van de Griekse schuldencrisis. Maar volgens Scholz is er sprake van een misverstand. 'Niemand wil profiteren van de Griekse crisis. Het is de bedoeling dat al de winsten van de centrale banken zouden terugvloeien naar de Griekse staat.' Daarover is een akkoord binnen de eurogroep, aldus nog de minister.