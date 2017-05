Griekenland bereikt akkoord met geldschieters

"De onderhandelingen zijn afgerond", zei minister Euclides Tsakalotos volgens het persagentschap ANA. De gesprekken met de geldschieters - Europese Commissie, EU en Internationaal Monetair Fonds (IMF) - werden afgelopen dinsdagen hernomen. Griekenland heeft het geld nodig om in juli 7,5 miljard euro terug te betalen.

Na maanden van strubbelingen forceerden de Griekse regering en haar schuldeisers begin deze maand in Malta een doorbraak in de aanslepende onderhandelingen over de vrijmaking van vers geld. Athene stemde in met bijkomende besparingen in de pensioenen in 2019. Een jaar later zal er ook nog eens bespaard worden via een hervorming van de personenbelasting. Het hele pakket is volgens de lokale pers goed voor 4,3 miljard euro aan bezuinigingen.

Volgens de woordvoerder van Dijsselbloem zal het technische werk in de komende weken worden afgerond. "Er zijn nog een paar losse eindjes, maar de politieke hobbels zijn nu weg", klinkt het. In mei kan de eurogroep het licht waarschijnlijk definitief op groen zetten.

Debacle tussen IMF en EU

De onderhandelingen tussen Griekenland en de schuldeisers zijn al anderhalf jaar aan de gang. Dat een akkoord zo lang op zich liet wachten was het gevolg van een patstelling tussen tussen de Europese Unie en het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF wil dat de lidstaten van de EU een deel van de Griekse schuld kwijtschelden, maar dat is tegen de zin van enkele landen, waaronder Duitsland. Dijsselbloem laat weten dat de onderhandelingen over een schuldverlichting pas kunnen starten wanneer "er de komende maand een definitief akkoord is over de nieuwe tranche aan noodsteun.

Beide partijen waren het ook oneens over de begrotingdoelstellingen. Zo liet Paul Obstfeld hoofdeconoom bij het IMF onlangs nog weten dat een jaarlijks overschot van 3,5 procent van het bruto binnenlands product een onrealistische doelstelling is. Het IMF mikt op een overschot van 1,5 procent. Voor de meeste lidstaten, waaronder Nederland en Duitsland, blijft een deelname van het IMF aan het reddingsprogramma van cruciaal belang.