Goldman Sachs en de politiek: vijf merkwaardige overlopers

Karel Van Miert

Karel Van Miert (1942-2009) is het meest bekend als SP.A-voorzitter en als Europees commissaris voor Mededinging. Na zijn politieke carrière stapte hij in de bedrijfswereld. Hij werd bestuurder bij grote bedrijven zoals Agfa-Gevaert, Solvay, Carrefour Belgium, De Persgroep en Philips. Van Miert werd ook adviseur van Goldman Sachs. Hij gaf de bank onder andere raad bij het bod van hun klant, staalgigant Mittal, op de staalreus Arcelor, die deels in Belgische handen was. Opmerkelijk: als eurocommissaris had Van Miert verscheidene staaldossiers onderzocht. De Amerikaanse zakenbank vroeg hem ook om de Belgische overheden van het bod op Arcelor op de hoogte te brengen. Dat heeft hij ook gedaan, zo gaf hij later toe. 'Ik ben alleen boodschapper geweest. Ik werd door Goldman Sachs gevraagd zoals dat wel meer gebeurt in andere dossiers', zei hij daar zelf over. Over de rest van zijn activiteiten voor de bank heeft hij nooit meer iets gelost. Lakshmi Mittal, stichter van de gelijknamige staalgroep, werd in 2008 lid van de r...