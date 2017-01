Goldman Sachs: de gouden draaideur tussen het grote geld en de politiek

Tijdens zijn verkiezingscampagne beloofde de toekomstige Amerikaanse president Donald Trump dat hij de macht van de bankensector over de politiek zou inperken. Niets blijkt minder waar. Liefst drie toplui van Goldman Sachs zullen het economische beleid van Trump vormgeven. Daarmee is de bank terug van nooit weggeweest. De verstrengeling tussen de grootste graaiers van Wall Street en de belangrijkste machthebbers is opnieuw zo innig dat Goldman Sachs zijn koosnaampje alle eer aandoet: Governement Sachs.

...