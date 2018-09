Gesloten snelwegparking Jabbeke: 'Veiligheid is de kerntaak van de overheid'

De burgemeester van Jabbeke heeft de snelwegparking langs de E40 's nachts gesloten. Welke gevolgen heeft die beslissing voor de transporteurs?

LODE VERKINDEREN. "Als een snelwegparking 's nachts wordt gesloten, vinden chauffeurs 's avonds geen parkeerplaats meer met op zijn minst propere toiletten, en in het beste geval een douche en een vuilnisbak. Wat voor elke burger een basisbehoefte is, komt in het gedrang. Ofwel probeert de chauffeur zijn rit zo te plannen dat hij zijn nachtelijke stop meer naar het oosten van het land verschuift. Of hij soupeert zijn rij-uren op, rijdt de autosnelweg af en zoekt ergens een ...