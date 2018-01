Genk-Zuidwest: Vlaamse overheid zet door met omstreden plan

Na de Groene Delle in Hasselt zet Vlaams minister Joke Schauvliege (CD&V) ook door met dit omstreden plan, schrijven Het Belang van Limburg en Het Nieuwsblad vandaag. 'Dit gebeurt op vraag van Limburg', reageert de minister.

Genk-Zuidwest behoort tot het Economisch Netwerk Albertkanaal (ENA), maar werd in 2007 in de ijskast gezet na fel protest in Diepenbeek. In de nieuwe plannen worden de bedrijventerreinen Genk-Zuidwest (50 ha) en Termien (5 ha) gekoppeld aan het natuurgebied Kaatsbeek (18 ha) op Genk-Zuid. Het plan moet ook de aanleg mogelijk maken van de sneltram Hasselt-Maasmechelen tussen de Boudewijnlaan en het kanaal in Diepenbeek.

Volgende maand wordt het voorontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ter advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten en overheden. Daarna kan de Vlaamse regering het uitvoeringsplan vaststellen waarop een nieuw openbaar onderzoek start. Tijdens het vorige openbaar onderzoek, in 2007, werden in Diepenbeek 4.000 handtekeningen ingezameld, klinkt het.