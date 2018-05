Frankrijk hekelt Amerikaanse sancties tegen Europese bedrijven voor handel met Iran

De Franse minister klaagt aan dat Europese bedrijven op die manier de dupe dreigen te worden van Trumps beslissing om uit het nucleair akkoord te stappen. Het instellen van nieuwe sancties moeten eerst worden doorgenomen met Europa, stelt Le Drian.

De Amerikaanse president Donald Trump had dinsdag bekendgemaakt dat de VS zich zullen terugtrekken uit het nucleair akkoord dat in 2015 gesloten werd met Iran. Hij kondigde ook aan dat er op termijn opnieuw sancties komen tegen Amerikaanse en buitenlandse bedrijven die handel voeren met dat land.

'We zijn van mening dat de extraterritorialiteit (het feit dat ook niet-Amerikaanse bedrijven betrokken worden, nvdr.) van hun sanctionerende maatregelen onaanvaardbaar is', zo zegt de minister in het interview, dat op de website van de krant gepubliceerd werd. 'De Europeanen moeten niet opdraaien voor de Amerikaanse beslissing om zich terug te trekken uit een akkoord waaraan ze zelf hebben bijgedragen.'

'We moeten onder Europeanen de nodige maatregelen instellen om de belangen van onze bedrijven te beschermen en onderhandelingen daarover aan te snijden met Washington', vervolgt de minister. De Amerikaanse minister van Financiën Steven Mnuchin had eerder al verduidelijkt dat het een half jaar zou duren voor alle maatregelen van kracht gaan. Die overgangsperiode moet bedrijven in staat stellen om hun zaken met Iran te herzien. Voor nieuwe contracten treden de sancties wel onmiddellijk in werking.

Onder meer de Franse bedrijven Renault, Airbus en Total dreigen getroffen te worden door de Amerikaanse sancties.