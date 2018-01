Filelengte op Vlaamse snelwegen brak in 2017 record

De gemiddelde lengte van de files steeg op de werkdagen die ook schooldagen waren naar 169 kilometer. Dat betekent dat er in 2017 dagelijks gemiddeld elf kilometer meer file stond dan in 2016 (158 kilometer).

Het is meteen de langste gemiddelde filelengte op de Vlaamse snelwegen sinds het Vlaams Verkeerscentrum in 2011 begon met het systematisch bijhouden van die gegevens. Het vorige record voor de werk/schooldagen werd in 2013 gemeten en bedroeg toen gemiddeld 165 kilometer.

Dat 2017 een zwaar filejaar was, blijkt ook uit een andere belangrijke indicator: de filezwaarte. Dat getal - het product van de lengte van de file en de duur ervan - steeg naar de recordhoogte van 888 kilometeruur, tegenover 809 in 2016. Dat betekent dat de files vorig jaar niet alleen langer waren, maar dat ze ook minder snel verdwenen.

De maandag bekendgemaakte cijfers zijn de enige die het Vlaams Verkeerscentrum al kan geven voor 2017. Voor de andere gegevens is het wachten op het jaarrapport, dat pas later dit voorjaar zal verschijnen. Ook een verklaring voor die verdere toename van de files zal pas bij de publicatie van het jaarverslag gegeven worden, zo benadrukt woordvoerder Peter Bruyninckx.

Wel kan worden meegegeven dat vooral de laatste drie maanden van 2017 hebben bijgedragen tot het toegenomen fileleed op de Vlaamse snelwegen. November is de maand met gemiddeld de langste files, gevolgd door oktober en december. De ergste filedag was dan weer maandag 11 december. Onder meer als gevolg van de zware sneeuwval werd toen een piek van 603 kilometer geregistreerd.