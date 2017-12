Federale overheid wordt een steeds slechtere betaler

De federale overheid is haar imago van goede betaler kwijt, melden Graydon en Unizo op basis van een studie over betaalhygiëne. In het derde kwartaal betaalde ze nog slechts 61 procent van de facturen op tijd. In totaal kostte het laattijdig betalen van facturen de economie vorig jaar bijna 10 miljard euro.