Fed-baas twijfelt niet aan rentebeleid

De kritiek van Amerikaans president Donald Trump op zijn beleid begin deze week, heeft Jerome Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank (Federal Reserve), niet aan het twijfelen gebracht. Volgens Powell is de Amerikaanse economie in goeden doen en is er geen risico op oververhitting. Het Fed-beleid van geleidelijke renteverhogingen zal dus voortgezet worden.

'Er zijn goede redenen om te verwachten dat deze sterke prestaties (van de Amerikaanse economie, red.) zullen voortgaan', zei Powell tijdens het economische symposium Jackson Hole. 'Mijn collega's en ik geloven nog altijd dat dit geleidelijke proces van normalisering het meest geschikte is', zei hij over de renteverhogingen. De Fed verhoogde de rente dit jaar al twee keer. Algemeen wordt verwacht dat in september een derde verhoging volgt.

Trump klaagde eerder deze week over de renteverhogingen. Ze maken geld lenen duurder, terwijl Trump had verwacht dat de door hem aangestelde Powell voor 'goedkoop geld' zou zorgen. Powell ging in zijn speech niet in op die kritiek.