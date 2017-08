Experts PwC: 'Om België op de kaart te zetten is meer nodig dan een hervorming van de vennootschapsbelasting'

De hervorming van de vennootschapsbelasting heeft potentieel, luidde de eerste reactie. Maar er volgde meteen een waarschuwing: er is een risico dat het rommelen in de marge wordt. Wordt niet te veel aandacht besteed aan de details in plaats van te kiezen voor een totaalvisie?" Aan het woord is Isabel Verlinden, die het internationale departement Transfer Pricing van PwC leidt. Ze is net terug van New York, waar ze meteen toelichting mocht geven bij het zomerakkoord, dat een hervorming van de vennootschapsbelasting baarde. Het basistarief van de vennootschapsbelasting daalt in 2018 van 33,99 naar 29 procent. In 2020 volgt een daling richting 25 procent. Kmo's betalen vanaf volgend jaar 20 procent op de eerste 100.000 euro winst. De bedoeling is dat de operatie budgetneutraal is door te snijden in een reeks aftrekposten.

