Eurozone groeit, Draghi geeft geen krimp

Minstens tot eind dit jaar maandelijks voor 60 miljard euro obligaties opkopen en pas nadien over een eerste renteverhoging beginnen na te denken. Dat zijn en blijven kort samengevat de plannen van Draghi en zijn collega's.

Dat jongste weken en maanden was er nochtans speculatie ontstaan dat Draghi zich wat vroeger richting de uitgang zou beginnen te manoeuvreren. Dat was voorbarig, bleek donderdagnamiddag tijdens de traditionele persconferentie na afloop van de rentevergadering.

De speculatie werd ten eerste gevoed door de verrassend sterke prestatie van de Europese economie. Alle indicatoren wijzen erop dat het herstel aantrekt. Daarover is gediscussieerd tijdens de rentevergadering, gaf Draghi toe. Maar alle bestuurders waren het naar verluidt roerend eens dat de verrassend sterke groei niets verandert aan de inflatievooruitzichten. En dus verandert de ECB, die streeft naar een inflatie van dichtbij maar onder 2 procent, het geweer niet van schouder.

De tweede reden waarom de geruchtenmolen over een vervroegde exit een versnelling hoger schakelde, was de geruststellende uitkomst van de eerste ronde van de Franse presidentsverkiezingen. Na de winst van de centrumkandidaat Emanuel Macron lijkt de gevreesde opmars van de populistische krachten in Europa gestuit. Maar Draghi klonk categoriek: "Wij voeren geen besluit op basis van de mogelijke uitkomst van verkiezingen." De Italiaan gaf wel nog mee dat de balans met risicofactoren verschoven is en dat de risico's van buiten de eurozone zwaarder gaan wegen zijn in hun analyse.

De positieve boodschap over de Europese economie bracht beleggers weinig inspiratie. De euro daalde kort na de persconferentie zelfs licht tegen over de dollar. De Europese beurzen gaven een beetje terrein prijs.