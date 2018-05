Europese ministers van Financiën sluiten akkoord over striktere regels voor banken

"Europa heeft een sterke en diverse banksector nodig om de economie te financieren. Dit akkoord is een belangrijke stap naar die doelstelling", zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis van de Europese Commissie vrijdag in Brussel na het bekendmaken van het akkoord over de striktere eisen voor banken.

Op basis van het bereikte akkoord kunnen de Europese lidstaten nu de onderhandelingen met het Europees Parlement opstarten. Het halfrond heeft wel nog geen onderhandelingspositie vastgelegd.

Het pakket is een vervolg op een reeks maatregelen die de Europese Unie tijdens en in de onmiddellijke nasleep van de wereldwijde financiële crisis had goedgekeurd. De nieuwe regels updaten bestaande afspraken over onder meer de resolutie van falende banken en de kapitaalvereisten voor de sector.

Het dossier over de banksector heeft de lidstaten lange tijd verdeeld. Duitsland en andere noordelijke landen bepleitten strenge eisen op vlak van de afbouw van risico's in de sector. Zuidelijke lidstaten vreesden dan weer dat te strikte eisen hun banken te veel pijn zou doen.

Uiteindelijk steunden vrijdag zesentwintig lidstaten het compromis. Enkel Griekenland en Italië, dat nog niet over een volwaardige regering beschikt, onthielden zich.

Het is nu de bedeoling dat de doorbraak opnieuw vaart kan brengen in dossiers waarbij de lidstaten meer risico's in de bankensector gaan spreiden. Het gaat in dat geval over de invoering van een Europees depositogarantiestelsel en een openbaar vangnet bij het Europees noodfonds ESM, dat kan dienen als ultieme reddingsboei voor falende banken.

Duitsland wil in die dossiers pas stappen voorwaarts zetten als het garanties krijgt dat de zuidelijke lidstaten hun banken stabieler en robuuster hebben gemaakt. In het andere geval vreest Berlijn op te draaien voor bankfalingen in het zuiden.