Europese heffingen op Amerikaanse import in juli van kracht

Het college van eurocommissarissen formaliseerde woensdag de beslissing om de hogere Amerikaanse tarieven te counteren met hogere tarieven op een reeks Amerikaanse producten. In een eerste reactie worden Amerikaanse producten met een totale handelswaarde van 2,8 miljard euro geviseerd.

De Commissie hoopt het overleg met de lidstaten tegen eind deze maand af te ronden, zodat de heffingen in juli van kracht kunnen worden. De Commissie had de Wereldhandelsorganisatie al een lijst met de geviseerde producten overgemaakt. Het gaat onder meer om peanuts, sinaasappelsap, jeans, motorfietsen en bourbon. Daarop wordt voortaan een tarief van 25 procent toegepast. De Commissie raamt de totale schade van de Amerikaanse heffingen echter op 6,4 miljard euro en behoudt zich dus het recht voor om later nog meer producten te viseren. Dat gebeurt ten laatste binnen drie jaar.

De Europese heffingen vormen een reactie op de beslissing van president Donald Trump om vanaf juni invoerheffingen van respectievelijk 25 en 10 procent te heffen op Europees staal en aluminium. Trump roept nationale veiligheidsoverwegingen in, maar volgens de Europeanen gaat het om een strikt protectionistische maatregel.