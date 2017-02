Europese Commissie ziet Belgisch begrotingstekort dalen tot 2,2 proent

Het tekort op de Belgische begroting blijft dit jaar beperkt tot 2,2 procent van het bbp tegenover 2,9 procent vorig jaar. Dat meldt de Europese Commissie maandag, die er dus vanuit gaat dat ons land ruim onder de 3-procentdrempel blijft.

De Commissie houdt de nationale overheidsfinanciën nauwgezet in de gaten. Landen met een tekort van 3 procent of meer mogen zich aan een verscherpt toezicht verwachten. Maar België komt volgens de Commissie dit jaar zelfs niet in de buurt van het strafbankje.

Europa wil ook dat de lidstaten hun overheidsschuld afbouwen richting 60 procent. België kreeg enkele maanden geleden nog kritiek omdat de schuld richting 107 procent steeg. De Commissie rekent er nu op dat de Belgische schuldgraad dit jaar zakt naar 106,5 procent, tegenover 106,8 procent eind 2016. In 2018 zou de schuld verder dalen naar 106,1 procent.