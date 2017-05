Europa wil strikte regels voor transportsector

De problemen in de transportsector zijn bekend. Veel firma's schakelen buitenlandse chauffeurs in voor binnenlandse ritten en deinzen er niet voor terug daarbij een loopje te nemen met de arbeids- en sociale wetgeving. Lage lonen, jobs die verloren gaan en miserabele werkomstandigheden zijn er het resultaat van.

Onder anderen de nieuw verkozen president van Frankrijk, Emmanuel Macron, had er vorige week bij de Europese Commissie op aangedrongen actie te ondernemen om de instroom van laagbetaalde Oost-Europeaanse truckers aan te pakken die tijdelijke opdrachten in Frankrijk uitvoeren.

De Europese Commissie heeft nu alvast een plan klaar om paal en perk te stellen aan de sociale wantoestanden binnen de Europese transportsector. Het is commissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen die woensdag de nieuwe detacheringsregels, op maat van de transportsector, heeft voorgesteld. Detachering is de tijdelijke tewerkstelling in het buitenland.

Thyssen wil dat chauffeurs die minstens drie dagen per maand in een ander land aan de slag zijn, vanaf de eerste dag vergoed worden volgens de loonvoorwaarden die daar gelden. Thyssen pakt ook de regels rond cabotage aan, het principe waarbij chauffeurs die er een levering in het buitenland op hebben zitten ter plaatse binnenlandse leveringen mogen uitvoeren. Ze hoopt de regels beter afdwingbaar te maken.

Wat de rij- en rusttijden betreft, wil Thyssen dat de chauffeurs hun rust in betere omstandigheden kunnen opnemen. Werkgevers moeten voor de nodige accommodatie zorgen, zodat hun werknemers niet langer gedwongen worden gedurende weken of maanden in hun cabine leven. Transportfirma's krijgen wel meer flexibiliteit om hun werk 'efficiënt' te organiseren.

Europa zal voorts nog een reeks voorstellen uitwerken om de emissienormen duidelijker te omlijnen. "Op dit moment is het een puinhoop", zei commissaris voor Transport Violeta Bulc aan het persagentschap Reuters. "We zijn steeds meer verbonden met en afhankelijk van elkaar. Vrachtwagens vormen een zeer belangrijk onderdeel van de logistiek en moeten duidelijke regels krijgen", aldus Bulc.