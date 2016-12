Europa staakt strijd tegen wet-Major

Volgens Bulc zijn de door de dokwerkers goedgekeurde aanpassingen "een goede basis voor een gunstige beoordeling", schrijft de Gazet van Antwerpen.

"Volgens Bulc is zo goed als alles uitgevoerd wat gevraagd werd. Begin 2017 zal ze met die gunstige beoordeling naar de Europese Commissie stappen om de ingebrekestelling tegen ons land op te heffen", aldus Peeters.

De klagers tegen de aangepaste Belgische wet, die eveneens een brief ontvingen, mogen wel nog reageren. "Maar ik ga ervan uit dat er voor hun klacht eigenlijk geen grond meer is en de eindbeslissing van Europa naar alle verwachting positief zal zijn", zegt Peeters, die toevoegt dat hij de eigenaar van Katoen Natie Fernand Huts heeft uitgenodigd op zijn kabinet.

Aanpassing regels

De Europese Commissie startte in maart 2014 een inbreukprocedure tegen België na een klacht van Huts over het feit dat hij in havengebied verplicht erkende havenarbeiders moet inzetten voor logistieke taken. Om een doorverwijzing naar het Europees Hof van Justitie te vermijden, moest België de regels over havenarbeid aanpassen.

Bulc waardeert vooral het sociaal overleg en benadrukt dat de hervorming moet worden gedragen via sociale dialoog. "Ik was verrast dat sommigen die zeggen het goed voor te hebben met onze havens, er toch alles aan deden om België te laten veroordelen. Daartegenover stond het vastberaden gedrag van de sociale partners om het hoofd koel te houden en niet in te gaan op provocaties", zegt Peeters. (Belga/NS)