Eurobegroting van Merkel en Macron roept nog veel vragen op

De ministers van Financiën van de 27 EU-lidstaten bespraken donderdagavond een eerste keer de Frans-Duitse plannen voor een eurobudget. Na lang aandringen schaarde Merkel zich vorige week in Meseberg achter het stokpaardje van Macron, maar hun deal laat vele vragen onbeantwoord. Hoe omvangrijk moet dat budget worden? Hoe wordt het gefinancierd? Waaraan moet het geld gespendeerd worden? Maakt het deel uit van de algemene Europese begroting?

'Er zijn nog vele zaken die uitgeklaard moeten worden', zo maakte minister Van Overtveldt de balans op. 'Als we allemaal het groei- en stabiliteitspact naleven, dan beschikken we al over heel wat automatische stabilisatoren in het systeem. Er zouden dus heel goede argumenten moeten zijn om dit soort budget in te voeren, bovenop alle andere zaken die we al hebben.'

Ook andere ministers vragen meer duidelijkheid. 'Er waren heel uiteenlopende meningen over deze kwestie omdat niet duidelijk is wat de reikwijdte, de omvang van de begroting zou zijn', getuigde de Letse Dana Reizniece-Ozola. De meest uitgesproken sceptische reactie kwam er van de Nederlander Wopke Hoekstra. 'Het is voor ons niet duidelijk welk soort probleem dat nou precies zal oplossen', zo verklaarde hij donderdag reeds.

De Franse minister Bruno Le Maire laat zich echter niet ontmoedigen. 'Er zijn twijfels uitgesproken. Iedereen kent de standpunten van de lidstaten. Het is aan ons om hen te overtuigen. We zijn zeer vastberaden.' Volgens hem heeft de eurocrisis aangetoond dat 'de status quo onverantwoord is'. 'We kunnen onze kinderen geen eurozone achterlaten die zo fragiel blijft als ze vandaag is, omdat er geen economische en fiscale convergentie is, geen budget voor innoveren en investeren, geen budget om economische schokken het hoofd te bieden. We moeten de Europese spirit terugvinden.'

Het Frans-Duitse plan is de blikvanger van het debat over de toekomst van de eurozone dat de regeringsleiders vrijdag in Brussel houden. Meer consensus bestaat er intussen wel over de versterking van het mandaat van het Europese stabiliteitsmechanisme (ESM), het fonds dat de eurolanden tijdens de crisis in allerijl hebben opgericht om noodlijdende eurolanden te helpen. Zo wordt het ESM onder meer "een geloofwaardig vangnet" voor de banksector, aldus de Portugees Mario Centeno.