EU en Cuba tekenen eerste samenwerkingsakkoord

De demarche komt er niet plots na het overlijden van Fidel Castro. Begin dit jaar schoten EU-topdiplomate Federica Mogherini en Cuba's buitenlandminister Bruno Rodriguez Parilla het proces al op gang richting een "akkoord over een politieke dialoog en samenwerking".

Vorige week schaarden de lidstaten zich achter de ondertekening van het akkoord, waardoor maandag de officiële handtekeningen konden worden geplaatst. Een periode van decennia van onderkoelde relaties komt daarmee ten einde.

Sinds 1996 vormde een gemeenschappelijk standpunt onder de EU-lidstaten de leidraad voor de relaties met Cuba. Die tekst beknotte de relaties zolang het communistische regime "geen stappen zette naar een pluralistische democratie en meer respect voor fundamentele vrijheden en mensenrechten" betoonde. Na de arrestatiegolf van dissidenten in 2003 schortte de Unie de diplomatieke relaties enkele jaren zelfs helemaal op.

Opnieuw toenadering

In het zog van de Amerikaanse president Barack Obama hebben de Europeanen de voorbije jaren echter opnieuw toenadering gezocht tot Cuba, dat onder Raul Castro een meer open beleid ging voeren. Twee jaar geleden werden onderhandelingen opgestart en die resulteren nu in een akkoord dat het toekomstige kader vormt voor genormaliseerde relaties met Havana.

De allereerste overeenkomst met Cuba zal in het teken staan van "meer politieke dialoog, betere bilaterale samenwerking en de ontwikkeling van gezamenlijke actie in multilaterale fora". Bedoeling is dat Europa steun verleent aan "het overgangsproces waarin de Cubaanse economie en samenleving zich bevinden" om "duurzame ontwikkeling, de democratie en de mensenrechten te bevorderen", klinkt het.

Nu het akkoord ondertekend is, moeten het Europees Parlement en de bevoegde nationale en regionale parlementen wel nog instemmen. (Belga/NS)