EU-Commissie tikt België op de vingers vanwege agressieve fiscale planning bedrijven

Op die manier ondergraven ze de 'rechtvaardigheid' in de interne markt, heeft eurocommissaris voor Financiën Pierre Moscovici aangekondigd.

De Commissie stelt woensdag haar jaarlijkse analyse van de economische en sociale situatie in de lidstaten voor. 'Voor het eerst legt de Commissie de nadruk op de agressieve fiscale planning in zeven lidstaten: België, Cyprus, Hongarije, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland', zei Moscovici. 'Deze praktijken brengen schade toe aan de rechtvaardigheid, ze verhinderen loyale concurrentie in de interne markt en verhogen de factuur van de Europese belastingbetalers', zo voegde de Franse eurocommissaris toe.

Volgens Moscovici komen de analyses van de betrokken landen er 'na een grondig onderzoek van hun fiscale regels en van relevante economische indicatoren'. 'We erkennen dat sommige van die lidstaten maatregelen hebben genomen om hun fiscaal model aan te passen, maar er blijft nog veel werk op de plank', aldus de commissaris. 'We moeten ervoor zorgen dat rechtvaardige fiscaliteit een regel wordt zonder uitzondering'.

De Commissie schat dat fiscale ontwijking in de EU jaarlijks goed is voor 50 tot 70 miljard euro. De Commissie trad in het verleden al op tegen fiscale rulings die sommige lidstaten sloten met multinationals. Zo vroeg de Commissie in 2016 aan de Ierse overheid om 13 miljard euro terug te vorderen van Apple.

Ook België werd al gedwongen om geld terug te vorderen van tientallen bedrijven die genoten van de zogenaamse overwinstrulings. Moscovici presenteert de analyses samen met eurocommissaris voor Werk en Sociale Zaken Marianne Thyssen.

Wat België betreft zal zij opnieuw de nadruk leggen op de kwetsbare positie van allochtonen in het onderwijs en hun gebrekkige toegang tot de arbeidsmarkt. 'We erkennen dat eraan gewerkt wordt, onder meer met de invoering van mystery calls, maar het blijft een groot probleem', stelt Thyssen.

In België was in 2016 70,2 procent van de autochtonen aan het werk. Tegelijkertijd bedroeg de werkgelegenheidsgraad van mensen die geboren werden buiten de Europese Unie amper 49,1 procent. Nergens in Europa is die kloof groter.