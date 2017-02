'Er is geen specifieke deadline voor deal met Griekenland'

Hoewel Europa en het IMF verschillen van mening over de aanpak van de Griekse crisis lijkt de impasse enigszins doorbroken. De onderhandelingen worden in ieder geval eerstdaags - allicht volgende week - hervat. Dat werd maandag meegedeeld tijdens de bijeenkomst van de ministers van Financiën van de eurozone.

De ministers hebben maandag vernomen dat de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank (ECB), het noodfonds ESM en het IMF met Griekenland overeengekomen zijn dat hun experts terug naar Athene kunnen keren. Daar moeten ze de tweede evaluatie afronden van de Griekse saneringen en hervormingen in het kader van het lopende noodprogramma.

Het nieuws wijst er weliswaar op dat de totale impasse doorbroken is, maar over de grond van de zaak blijft de onenigheid even groot. De instellingen eisen van de Grieken dat ze voor 2 procent van het bbp bijkomende hervormingen goedkeuren die automatisch in werking treden als ze de doelstelling niet halen die in het kader van het noodprogramma overeengekomen is: een primair begrotingsoverschot (dus zonder rentelasten) van 3,5 procent in 2018.

Vooral het IMF, dat ervan uitgaat dat Athene volgend jaar een overschot van slechts 1,5 procent zal halen, dringt daarop aan. Athene weigert die extra inspanningen.

"Er is zeker geen akkoord, maar blijkbaar is de ontspanning tussen het IMF en Griekenland toch groot genoeg om de experten terug te laten keren", zei Belgisch minister Johan Van Overtveldt na afloop van de eurogroep. Hoe kunnen de schijnbaar tegengestelde posities dan overbrugd worden? "Er worden ideeën gelanceerd, er wordt creatief nagedacht. Blijkbaar is dat voor het IMF voldoende om terug te keren."

Jeroen Dijsselbloem, de Nederlandse minister van Financiën die de vergadering voorzat, verklaarde dat elke deal met Griekenland volledig los staat van de verkiezingen. "Er is altijd wel ergens een verkiezing in Europa", aldus Dijsselbloem. Nederland, het land van Dijsselbloem, trekt op 15 maart naar de stembus. "Er is geen specifieke deadline voor een deal gepland", voegde hij eraan toe.