Luc Huysmans

'Er is geen politieke visie over hoe ons energieproductiepark er in de toekomst moet uitzien'

Uiteraard valt de oproep van de Vereniging van Belgische Ondernemingen (VBO) om de timing van de sluiting van de kerncentrales te herbekijken, bij sommige politieke partijen in dovemansoren. Terwijl het vooral een gebrek aan een duidelijke beleidsvisie is die de uitstap in de weg zit. Dat is niet voor het eerst, oordeelt Trends-redacteur Luc Huysmans.