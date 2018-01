'Een militair conflict in Korea zou een directe impact hebben op de Belgische ondernemingen'

Noord- en Zuid-Korea praten opnieuw. Ook de deelname van de Noord-Koreanen aan de Olympische Winterspelen in Seoel voorspelt enige rust in de komende weken. Toch is een militaire escalatie van het conflict niet uit te sluiten. Naast massaal veel menselijk leed - met mogelijk miljoenen slachtoffers - zou een militaire confrontatie ook een belangrijke economische impact hebben op westerse bedrijven.

Hoewel het onmogelijk is exact in te schatten wat de economische gevolgen zouden zijn, kunnen we wel enkele vergelijkingen met andere crisissen maken. Een gewapend conflict zou de maritieme transportroutes beïnvloeden.

Tijdens de Falklandoorlog creëerden de Britten een zone van 200 nautische mijlen (370 kilometer) waarin geen schepen mochten komen. Tijdens de Iran-Irakoorlog werden schepen in de Perzische Golf beschoten. Een vergelijkbare zone rond het Koreaanse schiereiland zou grote delen van de Gele Zee, de Japanse Zee en de Oost-Chinese Zee omvatten en enorm verstorend werken voor een van de drukste zeevaartroutes van de wereld. Volgens sommige schattingen kunnen de scheepvaartprijzen 20 tot 30 procent de hoogte ingaan.

Export

Alle export naar Zuid-Korea (voor België is dat 1,5 miljard euro), maar ook een belangrijk deel van de export naar China en Japan zou in gevaar komen. Hoewel de totale impact relatief beperkt zou zijn, zouden sommige sectoren zoals de chemie, de machinebouw en kunststoffen zwaar worden getroffen.

Daarnaast zouden ook de wereldwijde toeleveringsketens schade ondervinden. In 2011 werd Thailand getroffen door grote overstromingen. Door Thailands rol in de wereldwijde toeleveringsketens werden bedrijven van over heel de wereld getroffen. Toyota kon door de overstromingen 260.000 minder wagens produceren en kreeg 2,6 miljard dollar minder inkomsten.

Ook andere autoconstructeurs en elektronicaproducenten leden grote verliezen door onderbrekingen in de toeleveringsketen. De impact van een onderbreking van Zuid-Korea als toeleverancier van intermediaire producten zou nog veel groter zijn, aangezien Zuid-Korea drie keer zoveel intermediaire goederen exporteert dan Thailand en een oorlog natuurlijk een nog grotere impact zou hebben dan een gedeeltelijk overstroming.

Zuid-Korea produceert 40 procent van alle lcd-schermen en 17 procent van de halfgeleiders. Maar ook voor de autosector en andere sectoren waarin Zuid-Korea een beperkter marktaandeel heeft, zou op korte termijn schaarste ontstaan. Dat is uiteraard enkel het effect van een Zuid-Koreaanse onderbreking. Ook Chinese en Japanse onderdelen van de toeleveringsketen kunnen een impact ondervinden van zo'n conflict.

Consumentenvertrouwen

Tot slot zou een oorlog over Noord-Korea, waar mogelijk kernwapens worden gebruikt, een sterke psychologische impact hebben op consumenten en producenten. Tot nu toe hebben de toegenomen spanningen het consumentenvertrouwen niet doen afnemen in Zuid-Korea. Integendeel, het vertrouwen ligt hoger dan vorig jaar. Voorlopig lijken de Zuid-Koreanen, die al decennialang leven met de Noord-Koreaanse dreiging, er gerust in dat ook deze crisis wel zal overwaaien. Maar als er een oorlog zou uitbreken, zal de impact op het wereldwijde consumentenvertrouwen groot zijn.

Een militair conflict in Korea zou dus een directe impact hebben op de Belgische ondernemingen. Daarnaast zou er een cascade-effect optreden, doordat ook andere landen die sterke economische relaties met Zuid-Korea hebben, het economisch minder goed doen en minder exporteren. Voor een exportnatie als België - en Vlaanderen in het bijzonder - zijn zulke geopolitieke schokken altijd intens, ook al gebeuren ze ver van ons af.