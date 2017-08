Een goed draaiende economie kan niet zonder een gezonde dosis faillissementen en krimpende bedrijven, want anders komen er geen mensen en middelen vrij om de nieuwe en groeiende ondernemingen alle kansen te geven. Die ondernemingsdynamiek, of creatieve destructie, is volgens economisch onderzoek goed voor liefst driekwart van de toename van de productiviteit die in onze westerse economie de belangrijkste bron van economische groei is. Er hoeft geen champagne te vloeien bij een faillissement, maar bedenk dat er ruimte komt voor anders en beter.

