ECB zet eerste stap naar afbouw opkoopprogramma

De Europese Centrale Bank zet een eerste stapje richting een afbouw van het monetaire stimulusprogramma waarbij ze maandelijks miljarden in de economie pompt via de opkoop van waardepapier. In het rentebesluit van maart is immers de passage geschrapt dat de ECB het programma in omvang en duur kan uitbreiden 'indien de vooruitzichten minder gunstig worden'.