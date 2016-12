ECB verlengt opkoopprogramma tot eind 2017, maar koopt wel minder dan verwacht

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt vast aan het opkopen van obligaties om de economie aan te zwengelen. Aanvankelijk plande de ECB om het opkoopprogramma in maart van dit jaar af te sluiten, maar het bestuur van de centrale bank van de eurozone heeft nu beslist om het stimulusprogramma te verlengen tot december 2017, en mogelijk langer mocht dat nodig zijn.

Op dit moment koopt de ECB maandelijks voor 80 miljard euro aan obligaties op. Vanaf april 2017 wordt dat bedrag verlaagd tot 60 miljard euro.

Het opkopen van schuldpapier heeft tot doel de economische groei aan te zwengelen en de inflatie in de eurozone op te krikken. Tot vandaag blijft het resultaat ervan evenwel beperkt. De inflatie in de eurozone steeg in november weliswaar licht tot 0,6 procent, maar blijft ver onder het streefdoel van - net geen - 2 procent.

Het belangrijkste rentetarief in de eurozone blijft op het historisch lage peil van 0 procent. De rente waartegen banken hun geld kunnen stallen, blijft negatief op -0,4 procent.

Donderdagnamiddag gaf ECB-voorzitter Mario Draghi meer toelichting bij het monetaire beleid in de eurozone:

