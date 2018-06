ECB kondigt einde opkoopprogramma aan

Na september wordt het programma, waarmee de ECB obligaties koopt om geld in de markt te pompen, in een eerste stap gehalveerd tot 15 miljard euro. Na eind december loopt het programma volledig af.

De ECB verduidelijkt in een persbericht dat de opbrengsten van aflopende obligaties opnieuw worden geïnvesteerd, 'in elk geval zolang dat nodig is om gunstige liquiditeitsomstandigheden en een ruime mate van monetaire stimulus te behouden'.

De ECB meldt ook dat de rentetarieven zeker tot het einde van de zomer van 2019 op het huidige lage peil blijven. Het belangrijkste rentetarief, de herfinancieringsrente, blijft zo op 0 procent - het gaat om de rente die banken betalen wanneer ze geld lenen bij de ECB. De depositorente blijft onveranderd op -0,4 procent, wat betekent dat een bank moet betalen wanneer ze zelf geld stalt bij de ECB.

De centrale bank geeft in het persbericht nog mee dat de beslissingen die vandaag werden aangekondigd, 'het huidige ruime monetaire beleid blijven ondersteunen en ervoor zullen zorgen dat de doelstelling om de inflatie op middellange temijn - dicht bij maar vlak onder de - 2 procent te brengen gehandhaafd wordt'.

Volg hieronder de toelichting van ECB-voorzitter Mario Draghi.