'ECB-beleid voedt het risicogedrag in de financiële wereld'

In haar boek neemt Goossens onder meer het monetaire beleid en de massale geldcreatie van de voorbije jaren onder de loep. Dat beleid is niet zonder gevaar.

"De risico's van financiële activa zijn niet juist geprijsd, omdat ECB zélf een speler is geworden op de financiële markten," aldus Goossens. "Als Italië leent tegen een negatieve rente, dan zal de ontlener op het einde van de rit moeten betalen aan Italië. Dat is toch de wereld op zijn kop. Net het zelfde verhaal voor België, wij hebben ook niet al te florissante staatsfinanciën. Ook wij kunnen lenen tegen een negatieve rente. Niemand weet hoe dit zal aflopen. Hoe bruusk zullen die verkeerd geprijsde risico's weer normaal worden ingeschat,en zullen al die financiële spelers dat kunnen dragen?", waarschuwt de auteur.

De strijd om het goud van de Nationale Bank (een fragment)

In De Geldmakers beschrijft Véronique Goossens, nieuwsanker van Kanaal Z, wat zich afspeelt achter de schermen van de Nationale Bank van België. Ze vertelt het verhaal van zes hoofdrolspelers. Hieronder leest u enkele passages met in de hoofdrol Erik Geenen, de bekendste privéaandeelhouder van de Nationale Bank.



"Deze keer zouden ze naar hem luisteren. Met een bonzend hart en 24 eieren in twee kartonnen dozen boven op stapels papieren in een grote aktetas liep de kleine aandeelhouder van de Nationale Bank voorbij het veiligheidspersoneel. Het was de eerste dinsdag na Pasen, 2004. In de Warmoesberg, waar het auditorium van de Nationale Bank is gelegen, vond de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering plaats. Erik Geenen was van plan om gouverneur Guy Quaden een gênant paascadeau te bezorgen als Quaden hem opnieuw vierkant zou uitlachen."

