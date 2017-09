'Duitsland is niet klaar voor de toekomst'

De Duitse topeconoom Marcel Fratzscher is "geïrriteerd" over de ruk naar rechts in de Bondsdagverkiezingen afgelopen zondag. In tegenstelling tot veel Duitsers en andere sceptische Europeanen pleit hij voor een verregaande hervorming van de Europese Unie. Maar is de kans niet groter dan ooit dat Duitsland zich na zondag meer op zichzelf richt?