Duitsland boekt grootste begrotingsoverschot sinds hereniging

De Duitse staat heeft in 2016 met 23,7 miljard euro het grootste begrotingsoverschot sinds de hereniging geboekt. Met 0,8 procent kwam het hoger uit dan de in januari geraamde 0,6 procent, maakte het Duitse bureau voor de statistiek donderdag bekend in Wiesbaden.

In totaal kwam er dus 23,7 miljard euro meer binnen dan er uitgegeven werd. Het gaat ondertussen om het derde jaar op rij met een overschot, te danken aan toenemende inkomsten en dalende werkloosheid.

Volgens de Bundesbank, de Duitse centrale bank, wordt de economie in het eerste kwartaal van 2017 nog sterker door toenemende binnenlandse consumptie en een bouwhausse.

Het begrotingsoverschot is goed nieuws voor minister van Financiën Wolfgang Schäuble, die herhaaldelijk heeft aangedrongen op een evenwichtige begroting voor de grootste economie van de eurozone. Toch vinden critici dat er in Duitsland veel te weinig wordt geïnvesteerd in infrastructuur om het land te moderniseren.