Driekwart van nieuwe banen zit bij grote bedrijven

Dat blijkt uit een tewerkstellingsanalyse van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ), waarover De Tijd en L'Echo berichten.

De evolutie in de jobgroei is opmerkelijk, omdat België algemeen als een kmo-land wordt beschouwd, waarin 56 procent van de werknemers werkt in een bedrijf met minder dan 200 werknemers.

Volgens Edward Roossens, hoofdeconoom van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO), is de forsere jobgroei bij de grotere ondernemingen het gevolg van het federale regeringsbeleid. "De loonmatiging, de indexsprong en de taxshift hebben onze bedrijven competitiever gemaakt. Vooral de exportbedrijven profiteren, en dat zijn vooral grotere bedrijven."