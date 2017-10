Dossier zware beroepen: 'Regering-Michel legt focus beter op zwaar werk dan op zware beroepen'

Vakbonden en werkgevers kunnen maar geen akkoord vinden over wat een zwaar beroep is. Wie zo'n beroep uitoefent zou vroeger met pensioen kunnen gaan. Het dossier wordt doorgeschoven naar de federale regering. Die kiest het best voor een totaal andere insteek: hoe kunnen zware jobs inhoudelijk en naar werkomstandigheden werkbaar gehouden worden zodat die werknemers de arbeidsmarkt niet vroeger verlaten?

