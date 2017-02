Dodd-Frankwetgeving op losse schroeven

En weer sneuvelt een wapenfeit van de Obama-regering. Donald Trump tekende vrijdagochtend een presidentieel decreet dat de Dodd-Frankwet herzien moet worden. Dodd-Frank werd in 2010 ingevoerd en bevatte een breed scala aan maatregelen om de bankensector in de VS te reguleren. De financiële crisis van 2008 begon nadat banken op Wall Street alle vrijheid kregen en veel te ingewikkelde en uiteindelijk onhoudbare financiële producten verkochten. Dodd-Frank zou een herhaling van zo'n crisis of het omvallen van een bank Lehman Brothers onmog...