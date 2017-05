'Dit is het enige moment dat May een verkiezing kan winnen'

In de eerste peiling sinds de aanslag in Manchester verkleint de voorsprong van de Britse premier Theresa May op oppositieleider Jeremy Corbyn tot 5 procentpunten. Maakte de frontvrouw van de Tories een fout door vervroegde verkiezingen uit te schrijven? "Dit is het enige moment dat May een verkiezing kan winnen. Als ze wacht tot 2020, heeft het moeras van de brexit-onderhandelingen de mensen al lang op andere gedachten gebracht", zegt de Britse professor en brexit-tegenstander A.C. Grayling.