Marc De Vos (UGent) Directeur van de denktank Itinera en docent aan de UGent Opinie

'De waarden waarop de Europese samenleving steunt, zijn in de verdrukking'

Waar is het Europa dat, bij gratie van de Europese Unie, nog tot de wereldkampioen van de soft power werd gekroond? De wereld is veranderd. In die nieuwe wereld is zachte macht gewoon geen macht meer. Dat zegt Marc De Vos, directeur van de denktank Itinera en doceert aan de UGent.