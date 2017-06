'De verkiezingscampagne is verre van de grootste uitdaging voor May'

Om te beginnen moet de overwinning van de Conservatieve partij groot genoeg zijn. Ze zou meer dan 50 zetels aan haar meerderheid moeten toevoegen. Als de overwinning van May veel kleiner uitpakt dan gehoopt, krijgt haar geloofwaardigheid een flinke deuk.

Daarnaast is het partijprogramma van de Conservatieven zorgwekkend onduidelijk. We weten nauwelijks wat May's partij van plan is na de overwinning. Hoe zit het bijvoorbeeld met belastingplannen, en de voorgenomen bestedingen?

Sommige verkiezingsbeloften vormen zelfs ronduit reden tot bezorgdheid. Het plan om de immigratiestroom te verkleinen tot slechts enkele tienduizenden per jaar lijkt onverenigbaar met de belofte de economie schadevrij door het Brexit-proces te loodsen. Alleen al de Britse bouwsector hangt in zeer hoge mate af van buitenlandse werkkrachten. Hoe kunnen de Conservatieven zonder hen de huisvestingsplannen uitvoeren?

De belangrijkste vraag die onbeantwoord blijft is die over de brexit. We weten nog altijd weinig over dit proces. Het enige wat we hebben is een slogan: 'beter geen deal dan een slechte deal'. Maar wat een 'slechte deal' of 'geen deal' concreet inhoudt, blijft in nevelen gehuld. Deze hoge mate van onzekerheid ondermijnt de planning van het bedrijfsleven. Het creëert onzekerheid over de economische vooruitzichten.

Waarschijnlijk zullen de financiële markten blij zijn met een overwinning van May. Misschien reageren ze zelfs euforisch, maar dat zal dan alleszins van korte duur zijn. De Brexit-onderhandelingen beginnen immers al elf dagen na de verkiezingen. Vermoedelijk schieten die tot aan de Duitse verkiezingen in september weinig op. Dat onderhandelingsvacuüm levert het risico op dat Britse en EU-politici zich in de tussentijd tot stellingnames laten verleiden die contraproductief kunnen zijn. De financiële markten zouden op een soortgelijke wijze kunnen reageren.

De verkiezingscampagne was voor May waarschijnlijk het makkelijkste onderdeel van het hele proces. De moeilijkste fase komt nog.