'De toestand in Korea is gevaarlijk'

In Zuid-Korea vinden presidentsverkiezingen plaats in een klimaat van oplopende spanningen met het noorden. Met de huidige machthebbers in Noord-Korea lijkt geen oplossing mogelijk. "Er zal pas verandering komen als het Noord-Koreaanse systeem van binnenuit implodeert", verwacht Dominique Moorkens, de consul voor Zuid-Korea in België.