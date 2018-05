'De toekomst van gezondheidszorg ligt niet in bureaucratie maar in technologie'

De vergrijzing veroorzaakt in de sociale zekerheid drie langgerekte betaalbaarheidscrisissen: bij de pensioenen, de gezondheidszorg en de ouderenzorg. De pensioenen hervormen is gemakkelijk: ofwel werken we langer, ofwel krijgen we minder pensioen. Maar pensioenpolitiek voeren is aartsmoeilijk doordat we tot op het laatst hebben gewacht met de hervormingen.

