De slag om het statiegeld: 'In alle gemeentebesturen en in elke partij vind je voor- en tegenstanders'

Electorale profileringsdrang. Het verwijt dat Joke Schauvliege (CD&V) naar haar hoofd geslingerd krijgt over het statiegelddossier, is niet helemaal terecht. In het Vlaamse regeerakkoord stond al dat het systeem zou worden bestudeerd. Ook sloot de Vlaamse minister van Omgeving twee jaar geleden een akkoord met de voedingsindustrie, de distributie en Fost Plus, de organisatie die instaat voor de ophaling en de verwerking van verpakkingsafval. De industrie beloofde 9,6 miljoen euro per jaar te investeren in Mooimakers, een campagne om het zwerfvuil tegen 2022 met 20 procent te reduceren. "Alleen als dat niet lukt, komt er in 2018 statiegeld op blikjes en plastic flesjes", klonk het.

...