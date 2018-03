'De schop onder de kont die Zalando uitdeelt, is hopelijk een wake-upcall voor onze regering'

We hebben te lang willen geloven in het sprookje dat Zalando in ons land zou bouwen. Maar wie met een nuchtere blik naar het dossier keek en chauvinisme en goedgelovigheid aan de kant schoof, wist wel beter. Want wanneer internationale investeerders naar België kijken spelen te veel factoren in 'ons' nadeel.

Er zijn fundamentele problemen die we moeten aanpakken om grote buitenlandse investeerders in ons land te doen investeren. Ons land kampt met een geweldig reputatieprobleem: de torenhoge loonkosten en de dagelijkse, kilometerslange files doen ons de das om.

De minister voor Werk en Economie berekende zelf dat de loonkosten in Nederland 17 procent lager liggen. Dat is een gigantisch verschil. Zeker voor internationale spelers die geen enkele affiniteit hebben met ons land en alleen naar de cijfertjes kijken.

Voor hen telt alleen de verhouding tussen de kosten en de opbrengsten, zeker in een sector die sowieso al lage marges heeft. En wanneer ze dan een belangrijke kostenpost zien die in ons land een vijfde hoger ligt dan in Nederland, bouwen ze vanzelfsprekend liever net over de grens. Een andere keuze zou uit economisch oogpunt gewoon getuigen van slecht beleid.

Ook het politieke gekissebis tussen de gewesten, of zelfs tussen leden van de regering, en het vaak woelige sociale klimaat schetsen geen positief beeld van ons land bij die buitenlandse investeerder. Zij zullen kiezen voor een stabieler klimaat, zoals in Nederland, waar geen stakingscultuur is zoals wij die kennen.

En dan heb ik het niet eens over stakingen in onze sector, maar stakingen die onze hele economie beschadigen en het land platleggen. U kent ze ongetwijfeld. Wel, die buitenlandse investeerders kennen ze ook.

Nog een breekpunt: onze gigantische files. Iedere dag opnieuw verliezen we zeeën van tijd terwijl we staan aan te schuiven in de ochtend- of de avondspits, maar ook almaar vaker in de uren daartussen. We hebben een mobiliteitsinfarct dat nergens in Europa zijn gelijke kent. En dat zorgt uiteindelijk ook voor hogere kosten (transport).

Delen De schop onder de kont die Zalando uitdeelt, is hopelijk een wake-upcall voor onze regering

Is alles dan slecht? Neen, de versoepeling van de regels rond nachtarbeid waren een eerste stap in de goede richting. Maar er is (veel) meer nodig. De schop onder de kont die Zalando nu uitdeelt, is hopelijk de wake-upcall voor onze regering. Zij moet eindelijk de belofte nakomen onze loonkostenhandicap weg te werken.

Zolang dat niet gebeurt, zal de rekening van de Zalando's en co snel gemaakt zijn. Dat ziet de minister van Digitale Agenda nu blijkbaar ook in en dat is hoopgevend. Maar daarmee is de beslissing om de lasten te verlagen er natuurlijk nog niet.

Maar daarom moeten we nog niet bij de pakken blijven zitten. Want het huidige e-commercemodel is op de lange termijn niet houdbaar, alleen al door de impact ervan op de mobiliteit en op het milieu.

Al die bestelwagentjes die uit Nederland of Duitsland komen om hier in ieder dorp een levering te doen, zijn bijzonder belastend. Ze veroorzaken mee de enorme files en hun ecologische voetafdruk is enorm.

Dus is het tijd voor een ander e-commercemodel. Alle experts zijn het erover eens hoe dat model eruit zou moeten zien. Een sterke webshop gecombineerd met een keten winkels, waar de klant zijn nieuwe tv of koffiezet ook zelf kan voelen, om uitleg kan vragen aan een expert.

In de Verenigde Staten zijn alle grote spelers als Amazon, Alibaba al op die kar gesprongen. Dichter bij huis investeert bijvoorbeeld ook Bol.com in lokale winkels, en het is de strategie die wij ook al jaren volgen.

Een combinatie van het onlineshoppen met een volwaardig winkelnetwerk, dat is een veel betere oplossing voor de consument, die bovendien bijdraagt aan de eigen Belgische economie.