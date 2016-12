De regering-Michel en de onmogelijke zoektocht naar 8 miljard euro

De regering-Michel sluit 2016 af met een begrotingstekort van 3 procent van het bbp, een verslechtering met 0,5 procentpunt ten opzichte van 2015. De uitgaven dalen wel, maar de inkomsten blijven achter. Onder andere de onvolledig gefinancierde taxshift slaat een gat in de begroting. Door de geplande besparingen en de impact van de economische groei (1,4 % voor 2017) zal het totale begrotingstekort in 2017 dalen tot 2,3 procent van het bbp. Dat cijfer zal in de daaropvolgende jaren niet wijzigen, zo voorspelt de Nationale Bank. Een aantal lastenverlagingen van de taxshift ...