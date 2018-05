'De pensioenhervorming moet dringend worden voortgezet'

Wie beweert dat de regering-Michel geen grondige pensioenhervormingen heeft doorgevoerd, doet de waarheid geweld aan. Zo is de minimumleeftijd voor het vervroegd pensioen opgetrokken van 61 naar 63 jaar en is het brugpensioen verstrengd, waardoor de norm 62 jaar is. Ook is beslist dat de wettelijke pensioenleeftijd wordt opgetrokken tot 66 jaar in 2025 en tot 67 jaar in 2030. Dat heeft een belangrijk psychologisch effect: de Belgen weten dat ze langer moeten werken.

...