De muren van Trump

Donald Trump heeft als 45ste president van de Verenigde Staten zijn entree niet gemist, maar zijn debuut wel. Legde Trump in zijn eerste korte speech als verkozen president nog de focus op groeivriendelijke overheidsinvesteringen, dan staan de eerste beleidsdaden stijf van een behoorlijk akelig protectionisme. De muur die Trump wil bouwen tussen de Verenigde Staten en Mexico staat symbool voor Trumps enge wereldvisie. Trump trekt de stekker uit een handelsverdrag met onder meer Japan en Australië, wil NAFTA heronderhandelen, veegt China de mantel uit over wisselkoersmanipulatie, droomt van extra invoerheffingen en voert een reisverbod in uit zeven moslimlanden. Dat is wellicht maar een tussenstand.

...