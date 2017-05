'De federale regering moet dringend werk maken van een hervorming van de anciënniteitsverloning'

Een sociaal plan waarbij 53- en 55-jarigen worden betaald om tot hun vervroegd pensioen thuis te zitten: bij ING en Engie kan het. Jaren loon zonder werken dus. Aangezien de regeling rond het brugpensioen of SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) de voorbije jaren aanzienlijk strenger is geworden en uittreden voor je 56ste niet meer kan, zoeken bedrijven alternatieven. Het sociaal plan is geen brugpens...