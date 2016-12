'De eurozone werkt niet op solidariteit alleen'

Bundesbank-voorzitter Jens Weidmann is een koele minnaar van het gratisgeldbeleid. En hij gelooft ook niet in hogere uitgaven om de economie te stimuleren. "Een muntunie kan alleen werken als er solidariteit is én verantwoordelijkheidszin. Dat tweede durven veel landen weleens te vergeten."