'De Europese regels zijn het probleem niet, wel de toepassing ervan'

"De Europese Unie was ons beste idee in de 20ste eeuw. En het blijft het beste idee voor de 21ste eeuw. Om de mondiale problemen de baas te kunnen, moeten de Europeanen samenwerken." Met die woorden leek Wolfgang Schäuble de toon te zetten aan de vooravond van het bezoek van de Amerikaanse president, Donald Trump, aan Brussel. Schäuble sprak gisterenavond in een volgelopen Aula Pieter De Somer in Leuven. Hij was er op uitnodiging van het Wilfried Martens Fund, dat opleidingen en onderzoek rond Europese thema's financiert.

...