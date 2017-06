De Duitse bondskanselier Angela Merkel voelt zich in de steek gelaten. In een Beierse biertent verklaarde ze dat de tijden waarin Duitsland volledig kon vertrouwen op zijn traditionele bondgenoten voor een stuk voorbij zijn en dat Europa het heft in handen moet nemen. Ze voegde er nog een zin aan toe: "Wij zullen dat natuurlijk in vriendschap met de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk doen en waar mogelijk met onze buren, Rusland inbegrepen." In een oogwenk stonden Twitter en de media in vuur en vlam. Dit zou het begin van een aardverschuiving in de trans-Atlantische relaties kunnen betekenen en het einde van de naoorlogse westerse wereld zoals we die nu kennen. Kortom, het Westen zou plots een stuk kleiner worden.

