De band tussen werken en de pensioenuitkering wordt almaar losser

In theorie is het mooi: wie lang werkt en goed verdient, krijgt een mooi pensioen. Maar dat is al lang niet meer zo en het wordt alleen maar erger. België evolueert naar één basispensioen voor iedereen, ongeacht het aantal gewerkte jaren of het loon. Ook de regering-Michel bijt er haar tanden op stuk.