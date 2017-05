Daar is het vechtfederalisme weer. Premier Charles Michel (MR) is boos op Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) omdat er geen akkoord is over de meerjarenbegroting die bij Europa wordt ingediend. Volgens Michel doet Vlaanderen te weinig om aan de Europese saneringsdoelstelling te voldoen: een jaarlijkse verbetering van de begroting met 0,6 procent van het bbp of 2,6 miljard euro.

...